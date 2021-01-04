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Шоу-бизнес

Победительницу «Холостяка» Квиткову обвинили в копировании «холостячки» Мишиной

16:34 4 января 2021
Квиткова и Добрынин

Дарья Квиткова, победившая в 9-м сезоне реалити «Холостяк», выложила в своем Instagram фотосессию с мужем Никитой Добрыниным и попала под огонь критики с обвинениями в плагиате.

Фото Дарьи Квитковой и Никиты Добрынина некоторые подписчики считают на похожими на те, которые недавно опубликовала в соцсети пара участников «Холостячки» Ксения Мишина и Александр Эллерт. Это связано со сходством антуража.

В частности, снимки комментируют: «Повтор за Мишиной», «Копия. Как у Мишиной».

Фото Мишиной и Эллерта:

При этом многие фолловеры в восторге от опубликованной сессии: «Очень нежно, чувственно и полно любви, Вы — лучшая пара! Самые красивые, искренние!», «Вообще задумки, сюжет и декор практически разные. Не понимаю этого. Обе пары хороши, и фотосессии у них отличные».

Напомним, Ксения Мишина подписалась в соцсети не своей фамилией.

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