У актера из "Гарри Поттера" родился первенец

32-летний ирландский актер Девон Мюррей, известный по роли Симуса Финнигана в фильмах франшизы «Гарри Поттере», сообщил в Instagram о том, что впервые стал отцом. Его подруга Шэннон Мак-Каффи Куинн родила мальчика, которого назвали Купером Майклом. Роды были очень длительными и сложными. Девон назвал свою возлюбленную настоящей героиней, которой он гордится.

«Не могу дождаться, когда вы оба окажетесь дома… Я буду любить вас обоих всегда — до моего последнего вздоха», — написал Девон, опубликовавший первое фото сына.

Девона уже поздравили с прибавлением семейства его бывшие коллеги — актрисы Джесси Кейв и Эванна Линч, сыгравшие в «поттериане» Лаванду Браун и Луну Лавгуд.

Мюррей играл во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, заработав в общей сложности около 1,4 миллиона евро. Большую часть этих денег он прогулял, потратив на машины, выпивку и девушек. В 2004 году 13-летний Девон угодил в скандал после того, как его засняли курящим в перерыве между съемками. Он был одет в форму волшебной школы Хогвартс.

Девон и Шэннон

Кадр из фильма о Гарри Поттере

Ранее, как писали «ФАКТЫ», звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт побил мировой рекорд по приросту подписчиков в Instagram, опубликовав фото своей новорожденной дочки.



Фото Instagram

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