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Шоу-бизнес

Полуголый Эктор Хименес-Браво решил вернуться к работе после праздников

17:48 4 января 2021
Эктор Хименес-Браво

Телеведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво, вновь показал себя полуобнаженным и рассказал о трудностях возвращения к обычному ритму будней. Об этом оy написал в своем Instagram.

«Пора возвращаться к работе после громких праздников. Тяжело перестроить свой график и покинуть пределы кровати, — поделился Эктор Хименес-Браво. — Расскажите о ваших личных секретах, как переключиться на рабочее настроение?«

Пост сопровождается фотографией, на которой расслабленный автор лежит вместе с собачкой.

Комментарии дал шеф-повару несколько советов: «Главное долго об этом не думать», «Глазки открылись — ножки побежали», «Просто найти в себе силы».

Ранее сообщалось, что постоянный судья проекта «МастерШеф» (СТБ) показал в соцсести, как выглядит уютный особняк, который он приобрел под Киевом.

Фото: Instagram hectorjimenezbravo

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