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Шоу-бизнес

«Можно смотреть вечно»: Олег Винник трогательно поздравил Таюне с днем рождения

20:16 4 января 2021
Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник лирично поздравил с днем рождения свою жену — певицу Таюне (Таисию Сватко). Пост он разместил в Instagram.

«Оказывается не только на огонь и воду можно смотреть вечно. Очаровательная Таюне, с днем рождения! Многая счастливая лета!» — написал Олег Винник и опубликовал соответствующее поздравлению фото супруги.

К пожеланиям присоединились многочисленные подписчики, которые оставили комментарии к посту: «Очень красивая Таюне, с днем рождения», «Здоровья любви удачи и долголетия», «Красиво сказано, счастья вам!», «Рождение наилучшей безграничной любви».

Ранее сообщалось, что Олег Винник на новогоднем концерте исполнил песню о красивой женщине и поездке на Бали, при этом он подошел к своей жене — певице Таюне, которая подпела ему.

Фото: Instagram Олега Винника

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