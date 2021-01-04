Галкин умилил видео с сыном, «трогательно застывшим перед телевизором с мамой»

Российский артист Максим Галкин, который ранее неожиданно исполнил украинскую песню, поделился в Instagram роликом, в котором запечатлено, как его сын Гарри смотрит по телевизору выступление Пугачевой.

«Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой», — сделал пост Максим Галкин.

Фолловеры оставили много трогательных комментариев: «Дети чувствуют искренность, душевность», «Самый верный поклонник», «У Гарика хороший вкус!», «Аж слеза навернулась».

«Милота какая! Солнышко мамочку смотрит» — написала Алла Пугачева.

Ранее сообщалось, что семилетний сын Галкина сыграл на рояле «в четыре руки» с композитором Игорем Николаевым — видео этого момента растрогало многочисленных подписчиков российского артиста.

Фото: Instagram Максима Галкина

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