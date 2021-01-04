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Шоу-бизнес

Аборт и любовь к женщинам: Варнаву взбесили «подробности» о ее личной жизни от известного телеведущего

22:21 4 января 2021
Екатерина Варнава

Звезда российского Comedy Woman Екатерина Варнава собирается подать в суд на телеведущего Сергея Сафронова. Об этом сообщает СтарХит.

В сети появилась запись, где человек с голосом, похожим на голос скандального экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова, сделал ряд резких высказываний в адрес Екатерины Варнавы.

«У нее неудачный опыт с мужчинами был, просто сумасшедший. Наверное, после аборта она, разочаровавшись полностью в противоположном поле, решила увлечься женщинами», — было одно из заявлений.

Саму запись Варнава не слышала, а увидела фрагменты на YouTube-канале Anton S Live, куда прислала опровержение.

«Господин Сафронов сильно погорячился на этот раз в своем отношении меня и моей ориентации. И тем более ужасной и отвратительной неправды в отношении аборта, за что, видимо, пойду в суд, так как закон о клевете, слава Богу, принят», — заявила Варнава.

Напоминаем, Варнава порадовала поклонников неожиданно смелым фото.

Фото: Instagram Кати Варнавы

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