Вылечившаяся от коронавируса Маша Ефросинина впечатлила внешним видом

Телеведущая Маша Ефросинина, недавно переболевшая коронавирусом, вернулась к работе и удивила видео, которое опубликовала в своем Instagram.

«Первый выход на работу после сами знаете чего!» — написала Маша Ефросинина и запостила ролик, в котором она удивляет радикальным преображением. Если на первых кадрах телеведущая имеет довольно болезненный вид, то затем она вновь становится прежней — радующей цветущей внешностью и лучезарной улыбкой.

В комментариях телеведущую поздравляют с выздоровлением: «Вы похудели после болезни? Как для первого выхода и не скажешь, что вы болели, очень красивая», «Прекрасна, как всегда», «Что делает мейк с человеком, ну красавица!«

Ранее сообщалось, что Машу Ефросинину неожиданно обвинили в хейтинге полных людей.

Фото: скриншот видео

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