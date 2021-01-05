«Пусть уже трусы поверх штанов носит»: наряд певицы Савельевой возмутил зрителей

Жена Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская, недавно разозлившая подписчиков рекламой ЖК, опубликовала фото с телепередачи «Угадай мелодию». Фолловеров поразил наряд певицы Александры Савельевой, присутствующей на этом снимке, опубликованном в Instagram.

Наталья Подольская приняла участие в игре «Угадай мелодию». На снимке слева находится певица Александра Савельева, которая также участвовала в съемках.

Многие подписчики высказали в комментариях возмущение нарядом Савельевой: «Брезгливо смотреть на это… у Савельевой», «Пусть уже трусы поверх штанов носит», «Товарищи, ну я не понимаю Сашин наряд. Мне не по себе», «Что за наряд у Савельевой? Теперь так носят?», «Не в ту студию зашла чудилка».

Ранее Подольская рассказала об ощущениях от ухода за вторым ребенком.

Фото: Instagram Александры Савельевой

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