Дочь Добкина «вышла увидеться» в нижнем белье

Алла Добкина, дочь бывшего нардепа, которая решила делать карьеру в шоу-бизнесе, опубликовала в своем Instagram откровенный снимок.

«В этом году мы еще не виделись», — подписала дочь Михаила Добкина фото, на котором она позирует в черном нижнем белье.

Пост быстро собрал несколько тысяч лайков и вызвал одобрение фолловеров, которые в комментариях не скупятся на эпитеты и эмодзи: «Эффектно», «Красота», «Ну и красотка же. Просто класс. Аллочка где белье покупали можно ссылочку», «Без макияжа вам намного лучше».

Хотя высказываются и хейтеры: «Стремная здесь».

Ранее дочь Михаила Добкина продемонстрировала видео выступления, на котором она исполняет свой потенциальный хит «Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко».

Фото: Instagram Аллы Добкиной

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