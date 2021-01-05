Живешь только дважды: сообщение о смерти девушки Бонда Тани Робертс оказалось ложным

Сообщения о смерти голливудской актрисы и фотомодели Тани Робертс оказались ложными. 65-летняя звезда сериалов «Шоу 70-х» и «Ангелы Чарли» действительно находится в больнице в Лос-Анджелесе, но она жива! Об этом сообщает американский портал TMZ, специализирующийся на новостях о знаменитостях.

О том, что Робертс, сыгравшая девушку агента 007 в фильме «Вид на убийство», где в роли Джеймса Бонда снялся Роджер Мур, скоропостижно скончалась, заявили ее муж Ланс О’Брайен и пресс-секретарь Майк Пинджел. Основываясь на их словах, новость о смерти Тани дали все крупнейшие американские телеканалы, включая CNNи CBS.

Теперь Пинджел говорит, что его ввел в заблуждение О’Брайен. Ланс же обвиняет в этом Майка! Кроме того, он утверждает, что ему о смерти жены сказали медработники медицинского центра Cedars-Sinai, куда Таню привезли 24 декабря. Актриса потеряла сознание на пороге собственного дома, вернувшись с прогулки с собаками.

Ланс — второй муж Тани. Когда они заключили брак, точно не известно. Актриса 32 года была женой сценариста Барри Робертса. Он скончался в 2006 году. После его смерти Таня больше нигде не снималась. Однако была активна в соцсетях, иногда напоминала о себе в СМИ. С Лансом она живет в своем доме, в том самом, где прошли ее годы с Барри. Детей у Робертс нет.

История эта выглядит совершенно невероятной. В воскресенье, 3 января, О’Брайен сообщил о смерти жены. По его словам, Таня скончалась накануне. После падения 24 декабря она была доставлена в медицинский центр в бессознательном состоянии и так и не пришла в себя. Ее подключили к системе искусственного жизнеобеспечения. 3 января смерть Робертс подтвердил Майк Пинджел, который много лет работал с Таней.

Таня Робертс и ее пресс-секретарь Майк Пинджел

В понедельник, 4 января, О’Брайен давал интервью изданию Inside Edition. Он как раз рассказывал о том, как простился с Робертс, когда зазвонил его домашний телефон. Ланс снял трубку. «Что? Вы хотите сказать, что Таня жива? Моя жена жива?» — произнес он и заплакал. Затем он дрожащим голосом сказал журналисту: «Это звонят из Cedars-Sinai. Они говорят, что Таня все еще без сознания, но она жива!»

О’Брайен утверждает, что сделал свое заявление о смерти супруги, после того как навестил ее в больнице. Он подошел к ней и взял за руку. В этот момент глаза Тани открылись., но тут же снова закрылись. Ланс сказал об этом врачу, но тот заявил ему, что Робертс находится без сознания, а то, что видел О’Брайен, является проявлением рефлекторной активности.

Кроме того, Ланс утверждает теперь, что врачи якобы сказали ему не тешить себя надеждой — Робертс вот-вот умрет. «Молитесь за нее», — такими были слова медиков. О’Брайен вернулся домой, а потом ему якобы позвонил Пинджел и сообщил о смерти Тани.

С поведением мужа и пресс-секретаря актрисы, очевидно, СМИ еще будут долго разбираться. Но на данный момент точно известно следующее — Таня Робертс находится в больнице в очень тяжелом состоянии, но она жива.

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