«А где же Лобода?» Обласканный Лолитой Тилль Линдеманн вызвал вопросы
После того, как певица Лолита, встретившая в Объединенных Арабских Эмиратах Тилля Линдеманна, на камеру поздравила его с днем рождения (рокеру 4 января исполнилось 58 лет) и поцеловала, у фолловеров появились вопросы по поводу Светланы Лободы.
Так, под постом Лолиты в Instagram интернет-пользователи, отреагировавшие на теплое поздравление, стали спрашивать о Лободе, которой приписывают роман с немецким рокером.
В Дубаи Линдеманн «пересекался» не только с Лолитой, но и с семейством певицы Алсу, которое отправилось в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы не подхватить коронавирус. Рокер провел вечер в компрании с дочкой Алсу Микаеллой, которая недавно победила на российском шоу «Голос. Дети». Также он встретился с российским репером Моргенштерном
Фото Тилля Линдеманна из социальных сетей.
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