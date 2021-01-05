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Шоу-бизнес

«А где же Лобода?» Обласканный Лолитой Тилль Линдеманн вызвал вопросы

10:09 5 января 2021
Тилль Линдеманн

После того, как певица Лолита, встретившая в Объединенных Арабских Эмиратах Тилля Линдеманна, на камеру поздравила его с днем рождения (рокеру 4 января исполнилось 58 лет) и поцеловала, у фолловеров появились вопросы по поводу Светланы Лободы.

Так, под постом Лолиты в Instagram интернет-пользователи, отреагировавшие на теплое поздравление, стали спрашивать о Лободе, которой приписывают роман с немецким рокером.

В Дубаи Линдеманн «пересекался» не только с Лолитой, но и с семейством певицы Алсу, которое отправилось в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы не подхватить коронавирус. Рокер провел вечер в компрании с дочкой Алсу Микаеллой, которая недавно победила на российском шоу «Голос. Дети». Также он встретился с российским репером Моргенштерном

Фото Тилля Линдеманна из социальных сетей.

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