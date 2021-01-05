У певца Гарри Стайлза роман с актрисой, попавшей в число самых сексуальных женщин мира, когда ему было 10 лет

26-летний британский певец Гарри Стайлз, который недавно снялся для американской версии журнала Vogue в женском платье, закрутил роман с 36-летней американской актрисой Оливией Уайлд.

Как сообщает издание People, Гарри, получившего известность, как участник группы One Direction, а ныне успешно выступающего сольно, в последнее время неоднократно видели с Оливией, звездой сериалов «Доктор Хаус» и «Одинокие сердца». Так, недавно они засветились на свадьбе их общих друзей. Причем Оливия и Гарри держались за руки и выглядели счастливой парой. А потом их видели входящими в лос-анджелесский особняк музыканта.

Источник утверждают, что актриса и певец встречаются уже несколько недель. Познакомились они на съемках фильма «Не волнуйся, солнышко», в которой Стайлз сыграл одну из главных ролей, а Уайлд выступила в качестве режиссера.

Ранее Гарри в одном из интервью заявлял, что считал бы женщину слишком старой для того, чтобы встречаться с ней, только если бы она была старше его матери (а сейчас ей 51 год). Он признавал, что его привлекают женщины постарше. Так, когда Гарри было только 18 лет, у него были отношения с 32-летней телеведущей Кэролайн Флэк.

Оливия с 2003 по 2011 год была замужем за режиссером и музыкантом Тао Русполи, который происходит из итальянской княжеской семьи. Затем актриса жила в гражданском браке с актером и комиком Джейсоном Судейкисом («Несносные боссы», «Однажды в Вегасе»). Они обручились в 2013 году, но в начале 2020-го объявили о разрыве. От Джейсона у Оливии есть двое детей — шестилетний сын Отис и четырехлетняя дочь Дэйзи.

Оливия Уайлд четыре раза фигурировала в «горячей сотне» мужского журнала Maxim. Впервые она попала туда в 2005 году, когда ее будущему кавалеру Гарри было всего десять лет. В 2009 году по рейтингам журнала Maxim она была признана самой сексуальной женщиной в мире.

Фото из журнала Maxim

Фото Vogue/People/Maxim

316

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter