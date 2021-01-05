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«Апофеоз смехоямы»: Юрий Лоза распек «новогоднего» Евгения Петросяна

11:10 5 января 2021
Евгений Петросян

Российскому певцу Юрию Лозе, которого, в основном, помнят по песне «Плот», не понравились юмористические новогодние передачи — под «раздачу» попал и юморист Евгений Петросян.

Лоза, опубликовавший критический пост на своей страничке в социальных сетях, высмеял «потуги юмористов», которые «отрабатывают денежки» и «острят на вдоль и поперек перепаханные темы», пытаясь «найти что-то новое в теме пьянства» на новогоднем празднике.

А апофеозом, по его словам, «стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета».

Напомним, что Юрий Лоза, возмутившийся тем, что ему до сих пор не присвоено звание заслуженного артиста, стал мишенью для едкого стихотворения Сергея Шнурова, написавшего стих в присущей ему нецензурной форме.

Фото Евгения Петросяна из соцсетей.

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