«Жить не хотелось»: Катерина Кухар откровенно рассказала о самом сложном периоде в жизни

Прима Национальной оперы Катерина Кухар, рассказавшая о праздновании Нового года, рассказала о самом сложном периоде в ее жизни. Артистка призналась, что на пути к успеху и счастливой семье ей пришлось пережить немало трудностей и трагических потерь. Порой Катерина опускала руки, а маме буквально приходилось возвращать ее к жизни.

«Я переживала, что Катя мало ела и выглядела очень худой. Поэтому повела ее к врачу, а та сказала: «Мамочка, не переживайте, у нее такая конституция, вот увидите, ваша дочь будет балериной. Я восхищалась балеринами. Их походкой, невероятной осанкой. Вообще они мне казались небожительницами». — вспомнила мама Катерины Кухар Марина Горелькова в программе «Ранок з Україною».

Женщина отдала дочь на хореографию. Сначала на народные танцы, потом на художественную гимнастику, а там уже и в хореографическое училище. И во всем всегда поддерживала девочку. После выпуска из училища Катерину Кухар сразу же пригласили выступать на сцене Национального театра оперы и балета Украины.

Уже танцуя на большой сцене, Катерина Кухар забеременела от своего первого мужа, тоже танцора, с которым познакомилась в училище. Однако на последних месяцах беременности балерина неожиданно попала в больницу. Но усилия врачей оказались тщетными. Катерина потеряла ребенка.

«Это был самый тяжелый период в моей жизни. И в жизни всей семьи. У меня была очень сильная депрессия. Мне не хотелось даже вставать с кровати. Помню, закрывала шторы, не смотрела телевизор. Лежала и плакала. Иногда жить не хотелось, честно», — поделилась Катерина Кухар.

После выписки из больницы Катя переехала к маме. Мама кормила дочь, гуляла с ней, разговаривала. А когда Кате предложили роль в балете «Ромео и Джульетта», о которой она всегда мечтала, мама заставила дочь выйти на работу. И это помогло.

«Я смогла всю свою боль перенести на эту партию. Выйти на сцену, прокричать, поделиться со зрителем. Это был первый шаг возвращения к жизни», — рассказала Катерина Кухар каналу «Украина».

Этот балет стал для Марины Михайловны любимым. Ведь именно он вытащил ее дочь из депрессии.

Скоро балерина снова забеременела, но поняла, что не хочет быть рядом с мужем. Катерина развелась, находясь на седьмом месяце беременности. Когда родился сын артистки Тимур, мама Кати сразу уволилась с работы, чтобы все свободное время помогать дочери.

Сейчас балерина счастлива во втором браке, ее муж — артист балета Александр Стоянов. У супругов есть общая дочь Настя.

Кухар поделилась советами, как не убить мужа на карантине.

Фото соцсети Катерины Кухар

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