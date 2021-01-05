У актрисы из сериала "Воронины" пропал муж

В Москве уже которые сутки разыскивают мужа актрисы Ирины Лачиной, известной по роли в комедийном сериале «Воронины», который вечером 1 января отправился к сестре и пропал.

Как сообщает РИА «Новости», 51-летний актер театра и кино Олег Будрин сказал, что идет к сестре, однако вскоре вернулся домой за компьютером и сообщил, что останется у родственницы с ночевкой. После этого он сутки не выходил на связь с супругой, а сестра актера заявила, что брат у нее не появлялся.

Отмечается, что после многих неудачных попыток Ирине Лачиной таки удалось дозвониться до мужа, который сказал, что находится в гостинице для строителей. Во время разговора слышался голос женщины, которая требовала бросить трубку. Следующие попытки связаться с Будриным оказались неудачными, после чего Ирина Лачина написала заявление в полицию.

Актриса утверждает, что они с супругом не ссорились, и что он, когда уходил из дому, был абсолютно трезв.

Напомним, что в Мексике пропадала известная актриса Наталья Андрейченко — тревогу забил ее пиар-менеджер. Позже она таки вышла на связь, объяснив долгое отсутствие «в эфире» желанием «освободиться и набраться сил».

Фото из Википедии.

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