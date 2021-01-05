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Шоу-бизнес

"Мне кажется, я умираю": Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала о разлуке с дочерью

12:52 5 января 2021
Маша Ефросинина

Маша Ефросинина, переболевшая коронавирусом, со слезами на глазах рассказала о разлуке с дочерью Наной. Телеведущая пообщалась со своими подписчиками и ответила на их вопросы в Instagram Stories. Один из них касался обучения дочери Ефросининой Наны. Мария сообщила, что очень скучает по дочке, которая недавно уехала учиться в Канаду.

«Два дня мне кажется, что я умираю. Ничего не могу с собой поделать. Впрочем, это жизнь», — эмоционально прокомментировала Мария.

Ранее Ефросинина сообщила, что поборола коронавирус и вернулась к работе.

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