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Шоу-бизнес

Попавшая в туннель Алена Апина «провинилась» перед Аллой Пугачевой

2:21 6 января 2021
Алена Апина

Певица Алена Апина спела песню Аллы Пугачевой «Посреди зимы» в «портале», который ведет «в другое измерение» — так она назвала туннель, в котором решила заняться вокалом.

Алена Апина выложила в Instagram небольшое видео, на котором она поет песню Пугачевой в туннеле: «Нашла портал в другое измерение! Какой там звук! Концерт надо там устроить! Прости Алла Борисовна, навравши и слова, и мелодию».

Напомним, что недавно Алена Апина привилась российской вакциной против коронавируса, а потом сообщила, что она «практически здорова» и «очень хочет спать».

Фото Алены Апиной из социальных сетей.

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