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Триллер: певец Максим Леонидов «пробрался» на Мальдивы с «зараженной ковидом» женой

13:28 5 января 2021
Максим Леонидов

Певец Максим Леонидов, один из основателей бит-квартета «Секрет», рассказал, как преодолевал «коронавирусные препятствия», стоявшие на пути путешествиях их семьи на Мальдивы.

О всех перипетиях подготовки к новогоднему отпуску он рассказал в социальных сетях, начав с полной неразберихи, связанной с тестированием — Леонидову сообщили, что сертификаты может выдавать лишь одна-единственная фирма, и что соответствующие формы на сайте министерства здравоохранения Мальдив должны быть заполнены в определенный срок… Однако на деле все оказалось совсем не так.

Напомним, что недавно комментарий Максима Леонидова под постом Андрея Макаревича в соцсетях вызвал бурную дискуссию. А все началось с того, что Макаревич опубликовал фото салата «Шуба», который был «украшен» известным словом из трех букв.

Фото Максима Леонидова из социальных сетей.

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