Эллерт отказался мыть машину после сюрприза от Мишиной

Участница шоу «Холостячка» актриса Ксения Мишина оставила «автограф» на машине победителя проекта и своего жениха Александра Эллерта, после чего тот пообещал не мыть авто.

В сториз в Instagram Эллерт опубликовал фото машины, на которой Мишина написала слово «люблю», и свой комментарий.

Напомним, что в интервью Кате Осадчей Мишина и Эллерт рассказали, как развивались их отношения, и как они «шифровались» после завершения съемок «Холостячки» — ведь шоу в то время транслировалось полным ходом. Александр, признавшийся, что шел в проект «за сердцем Мишиной», рассказал, что предложил Ксении жить вместе на третий день после проекта. Он полон решимости узаконить их отношения.

Фото со странички Александра Эллерта в соцсетях.



23

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter