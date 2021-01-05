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Шоу-бизнес

Эллерт отказался мыть машину после сюрприза от Мишиной

4:31 6 января 2021
Эллерт и Мишина

Участница шоу «Холостячка» актриса Ксения Мишина оставила «автограф» на машине победителя проекта и своего жениха Александра Эллерта, после чего тот пообещал не мыть авто.

В сториз в Instagram Эллерт опубликовал фото машины, на которой Мишина написала слово «люблю», и свой комментарий.

Напомним, что в интервью Кате Осадчей Мишина и Эллерт рассказали, как развивались их отношения, и как они «шифровались» после завершения съемок «Холостячки» — ведь шоу в то время транслировалось полным ходом. Александр, признавшийся, что шел в проект «за сердцем Мишиной», рассказал, что предложил Ксении жить вместе на третий день после проекта. Он полон решимости узаконить их отношения.

Фото со странички Александра Эллерта в соцсетях.

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