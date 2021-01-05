28.27 / 28.52 34.41 / 34.92
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Вера Брежнева решила напугать всех посленовогодним фото

14:13 5 января 2021
Вера Брежнева

Вера Брежнева, которая во время карантина наслаждается общением с родными, опубликовала в сториз своего Instagram фото того, как она якобы выглядит после праздника.

На снимке показана невероятно «располневшая» Вера Брежнева, которая счастливо улыбается в камеру.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева спровоцировала слухи о своей беременности, опубликовав новогодние фото, на которых она запечатлена в просторных брюках и свитере-оверсайз.

Напоминаем, возлюбленная Валерия Меладзе Альбина Джанабаева умудрилась затмить бюстом даже Веру Брежневу — она засветила прелести фигуры, показав соблазнительное декольте.

Как сообщалось ранее, Вера Брежннева опубликовала коллаж, на котором она изображена вместе с однофамильцем — бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Некоторые подписчики вначале решили, что снимок настоящий.

Фото: Instagram Веры Брежневой

580

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маша Ефросинина

"Мне кажется, я умираю": Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала о разлуке с дочерью

Олег Винник

«Можно смотреть вечно»: Олег Винник трогательно поздравил Таюне с днем рождения

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Ани Лорак

Ани Лорак впервые показала нового члена своей семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер