Вера Брежнева решила напугать всех посленовогодним фото

Вера Брежнева, которая во время карантина наслаждается общением с родными, опубликовала в сториз своего Instagram фото того, как она якобы выглядит после праздника.

На снимке показана невероятно «располневшая» Вера Брежнева, которая счастливо улыбается в камеру.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева спровоцировала слухи о своей беременности, опубликовав новогодние фото, на которых она запечатлена в просторных брюках и свитере-оверсайз.

Напоминаем, возлюбленная Валерия Меладзе Альбина Джанабаева умудрилась затмить бюстом даже Веру Брежневу — она засветила прелести фигуры, показав соблазнительное декольте.

Как сообщалось ранее, Вера Брежннева опубликовала коллаж, на котором она изображена вместе с однофамильцем — бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Некоторые подписчики вначале решили, что снимок настоящий.

Фото: Instagram Веры Брежневой

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