Актер Гоша Куценко высмеял «фаллический» инцидент в Кремле

Возле Кремля на снегу появилось изображение фаллоса, которое «вытоптал» российский солдат, занимающийся охраной. Этот инцидент прокомментировал в своем Instagram известный актер Гоша Куценко.

«Пока страна отдыхает — Кремль не дремлет! И готовит ответ Западу!», — написал Гоша Куценко пост и разместил вирусное видео.

Подписчики оценили юмор актера — публикация быстро набрала десятки тысяч просмотров, оставлено много комментариев.

Фолловеры явно с хорошим настроением отзываются о видео: «Так глупо, но так смешно», «А что тут такого. Обыкновенные ножницы. Отрезаем все плохое, а впереди нас ждет все самое наилучшее», «Это путину смс», «Видно, у солдатика накипело», «Это мнение граждан к Кремлю», «Последний день на службе».

Фото: pixabay.com

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