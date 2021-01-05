28.27 / 28.52 34.41 / 34.92
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Собралась увольняться? У Лободы назрела крупная потеря

14:56 5 января 2021
Светлана Лобода

Продюсер Нателла Крапивина, уже более десяти лет сотрудничающая с певицей Светланой Лободой, опубликовала в соцсетях философский пост, в котором упомянула об «уходящем времени».

В своем Instagram Нателла Кропивина выложила черно-белую фотографию со Светланой Лободой и добавила такой комментарий: «Говорят, время продюсеров уходит. Но время партнеров и друзей не уйдет никогда».

Кропивина известна не только как музыкальный продюсер Светланы Лободы, но и как создатель телевизионного проекта «Орел и решка».

Напомним, что недавно длинноногая Светлана Лобода сфотографировалась у новогодней елки в мини-платье и рассказала подписчицам, как женщине стать желанной.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

337

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маша Ефросинина

"Мне кажется, я умираю": Маша Ефросинина со слезами на глазах рассказала о разлуке с дочерью

Олег Винник

«Можно смотреть вечно»: Олег Винник трогательно поздравил Таюне с днем рождения

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Ани Лорак

Ани Лорак впервые показала нового члена своей семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер