Собралась увольняться? У Лободы назрела крупная потеря

Продюсер Нателла Крапивина, уже более десяти лет сотрудничающая с певицей Светланой Лободой, опубликовала в соцсетях философский пост, в котором упомянула об «уходящем времени».

В своем Instagram Нателла Кропивина выложила черно-белую фотографию со Светланой Лободой и добавила такой комментарий: «Говорят, время продюсеров уходит. Но время партнеров и друзей не уйдет никогда».

Кропивина известна не только как музыкальный продюсер Светланы Лободы, но и как создатель телевизионного проекта «Орел и решка».

Напомним, что недавно длинноногая Светлана Лобода сфотографировалась у новогодней елки в мини-платье и рассказала подписчицам, как женщине стать желанной.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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