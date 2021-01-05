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Шоу-бизнес

Трехмесячный сын звезды «Гарри Поттера» попал в больницу с ковидом

15:16 5 января 2021
Джесси Кейв с новорожденным сыном

Британская актриса Джесси Кейв сообщила в Instagram, что ее сын Эйбрахам, которому еще неполных три месяца, заразился коронавирусом и попал в больницу. 33-летняя Джесси опубликовала фото из больничной палаты. Впереди на столике стоит ноутбук и изображением выступающего по телевидению премьер-министра Британии Бориса Джонсона. «Я смотрела новости про локдаун из изолированной палаты в больнице. У бедного малыша позитивный анализ на ковид», — написала Джесси. Жизнь мальчика вне опасности, он постепенно поправляется.

Эйбрахам появился на свет в октябре. По словам Кейв, роды были трудными и пугающими. Ребенка выписали из неонатального отделения домой только в ноябре. И вот теперь он снова в больнице.

Эйбрахам — третий ребенок Джесси и ее бойфренда-комика Альфи Брауна. У них еще есть пятилетний сын Донни и трехлетняя дочка Марго.

Джесси наиболее известна по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере. Накануне она поздравила с рождением первенца своего коллегу Девона Мюррея, который играл в «поттериане» Симуса Финнигана.

Джесси в роли Лаванды Браун

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