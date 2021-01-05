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Шоу-бизнес

Сын Валерии довел до слез мать на выписке из роддома жены с ребенком

15:19 5 января 2021
Первое фото Селины

Популярная на постсоветском пространстве певица Валерия, у которой 1 января 2021 года родилась внучка Селина, прослезилась, наблюдая за возвращением молодой мамы и новорожденной домой. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram, прокомментировав его «слезливыми» смайликами.

Свои «авторские» видео сделал и сам молодой папа – Арсений Шульгин. Он продемонстрировал в сториз своего Instagram, что доверил встречать дочку ее первым в жизни аниматорам, одетым в костюмы веселых медвежат.

 

Напомним, ранее стало известно, как смело повел себя Арсений на родах жены, а также, какой первый Mercedes купили для дочери ее родители.

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