Сын Валерии довел до слез мать на выписке из роддома жены с ребенком
Популярная на постсоветском пространстве певица Валерия, у которой 1 января 2021 года родилась внучка Селина, прослезилась, наблюдая за возвращением молодой мамы и новорожденной домой. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram, прокомментировав его «слезливыми» смайликами.
Свои «авторские» видео сделал и сам молодой папа – Арсений Шульгин. Он продемонстрировал в сториз своего Instagram, что доверил встречать дочку ее первым в жизни аниматорам, одетым в костюмы веселых медвежат.
Напомним, ранее стало известно, как смело повел себя Арсений на родах жены, а также, какой первый Mercedes купили для дочери ее родители.251
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