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"Я держалась до последнего": беременная Фролова устроила скандал из-за отказа в киевском роддоме

16:10 5 января 2021
Василиса Фролова

Популярная украинская телеведущая Василиса Фролова, недавно опубликовавшая обнаженное «беременное» фото, рассказала о трудностях с поиском роддома.

В своем Instagram подхватившая коронавирус ТВ-знаменитость отметила, что до последнего надеялась рожать в государственном роддоме, невзирая на свой «ковидный» диагноз, однако медики не оправдали ее надежд.

По ее словам, даже заводить «обменную карту» беременной пришлось с боями, а ведущий врач (раздраженная Фролова даже назвала ее фамилию) вообще отказался с ней разговаривать под предлогом экстренного вызова к главврачу. Этого медика она назвала человеком, который не любит свое дело.

«Я держалась до последнего, действительно давала ей шанс, держала себя максимально позитивно и проявляла чудеса толерантности», — призналась телеведущая.

Также Василису огорчила санитарка, которой довелось вытирать кровь, брызнувшую на пол во время ее забора из вены. Она пробурчала недовольно: «Ходят тут всякие, кровь разливают, вместо того, чтобы дома сидеть».

В итоге будущая мама отказалась от услуг государственного роддома и решила рожать в частном.

Напомним, на первенца женщина решилась в 42 года.

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