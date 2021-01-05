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Шоу-бизнес

Не могут купить жилье: Владимир Остапчук с женой переезжают в квартиру поскромнее

17:02 5 января 2021
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Владимир Остапчук с женой Кристиной, сыгравшие пышную свадьбу, переезжают в другую, более скромную квартиру. Об этом рассказала супруга телеведущего в сети, общаясь со своими подписчиками. Она объяснила, что не могут позволить себе просторные апартаменты. Купить квартиру они пока тоже не могут, поскольку нет на это средств.

«Новый год начинаем с перемен. Мы собираем вещи, потому что переезжаем в другую квартиру. Эта для нас большая. Мы специально выбирали такую, планировали, что дети Владимира будут приезжать к нам. Но это нам не удается», — рассказала Кристина.

Жена Остапчука также сообщила, что пока они не поздравили детей с Новым годом. «Не было такой возможности», — объяснила она и заверила, что подарки ждут Эмилию и Эвана под елкой.

Подписчики припомнили Кристине скандал Владимира с бывшей женой из-за содержания детей и алиментов. Супруга телеведущего утверждает, что он — лучший отец.

Напомним, Владимир Остапчук и Елена Войченко расстались со скандалом. Бывшие супруги продолжают судебные разбирательства по поводу места проживания и содержания детей.

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