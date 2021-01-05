Чуда не произошло: досрочно «похороненная» девушка Джеймса Бонда Таня Робертс умерла в больнице

Американская актриса Таня Робертс, сообщения о смерти которой ранее опровергли, все же умерла в лос-анджелесской больнице в возрасте 65 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сначала ее гражданский муж Ланс О’Брайен и пресс-секретарь Майк Пинджел объявили, что она скончалась. Новость обошла все СМИ. Однако позже стало известно, что произошла ошибка, и Таня все еще жива, хотя и находится в критическом состоянии.

Ланс, который посетил Таню в больнице и попрощался с нею, был уверен, что она умерла. Когда на следующий день О’Брайен давал интервью журналистам, ему позвонили из больницы и сообщили, что его жена жива. После чего он расплакался от радости, которая оказалась преждевременна.

Чуда не произошло, спустя сутки после того, как ее досрочно «похоронили», женщины все же не стало. По предварительной информации причиной смерти стала инфекция мочевого тракта. У Робертс отказали почки и печень, началось заражение крови.

Таня Робертс известна по сериалам «Шоу 70-х», «Ангелы Чарли», по фильмам «Шина — королева джунглей», «Повелитель зверей», «Почти беременна», а также «Вид на убийство», где она исполнила роль девушки Джеймса Бонда, которого играл Роджер Мур.

Кадр из фильма "Вид на убийство"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая королева красоты умерла от ковида, но потом чудом ожила.

фото Daily Mail

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