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Шоу-бизнес

Премию "Грэмми" вручать 31 января не будут

22:33 5 января 2021
Статуэтка «Грэмми»

В понедельник, 5 января, стало известно, что ежегодная церемония вручения «Грэмми», главной музыкальной премии в мире, переносится на неопределенный срок. Как сообщает американское издание Variety, проведение «Грэмми-2021» было запланировано на 31 января в Лос-Анджелесе. Официальный представитель шоу заявил, что новая дата и место пока не определены.

От комментариев он отказался. Variety со ссылкой на свои источники утверждает, что организаторы церемонии столкнулись с двумя главными проблемами — резким ростом новых случаев заражения коронавирусом в Лос-Анджелесе и серьезными транспортными сложностями. В условиях ограничений, действующих в разных странах в условиях пандемии, далеко не все участники, претенденты и гости предстоящего шоу смогут добраться в город.

Решение о переносе организационный комитет принял совместно с руководством телеканала CBS, который обладает правами на телетрансляцию «Грэмми».

Это первый случай в 2021 году переноса или отмены церемонии вручения крупной награды, вручаемой представителям шоу-бизнеса. Американская киноакадемия еще в начале декабря объявила о том, что «Оскар» в нынешнем году будет вручен значительно позже обычного, а именно 25 апреля.

Такое решение вынудило полностью менять график остальных церемоний. «Золотой глобус» собираются вручать 28 февраля, премию BAFTA — 11 апреля.

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