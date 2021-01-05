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Шоу-бизнес

MARUV устроила первый в 2021 году "пожар на сцене", но понравилась не всем

23:14 5 января 2021
MARUV

Горячая певица MARUV (Анна Корсун), недавно устроившая очередную эротическую фотосессию в черном костюме, дала первый концерт в 2021 году в одном из ночных клубов, запостив видео в Instagram.

Зрители сполна могли насладиться крайне вызывающим костюмом эпатажной знаменитости — и Анна, и танцовщицы ее балета были одеты в прозрачные блузки, в которых грудь прикрывали только крохотные кружочки.

Похоже, этот образ уже стал знаковым для певицы, о чем написал ее поклонник из Москвы, предложив приехать на гастроли с этим же реквизитом.

«А вот можно в Мск в таком же одеянии, да с заклеенными сосочками? А то как у нас, так в одетом, даже обидно», — поинтересовался он.

Однако среди восторженных поклонников нашлись и хэйтеры, которые назвали выступление пошлым.

Напомним, перед Новым годом певицу атаковали российские хэйтеры.

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