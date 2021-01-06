«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Популярный певец Олег Винник, ставший новым тренером 10 сезона телешоу «Голос країни», снова стал объектом атаки хэйтеров в сети. По их мнению, Винник недостоин победы, так как занял «чужое» кресло.

Критики ополчились на «предводителя волчиц» после того, как в официальном Instagram-аккаунте «Голосу країни» было опубликовано фото Винника в тренерском кресле. Там же была указана дата премьерного выпуска — 24 января 2021 года.

Другие недовольные вспомнили и о недавнем участии певца в танцевальном шоу «Танці з зірками», откуда Винник выбыл досрочно из-за коронавирусного заболевания.

Напомним, предшественник Винника Дан Балан призвал украинцев встретить 2021 год с улыбкой, а уходящий 2020-й поблагодарить.

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