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Шоу-бизнес

Самый богатый музыкант десятилетия попал в реанимацию с аневризмой мозга

8:34 6 января 2021
Доктор Дре

Американский рэпер, продюсер и бизнесмен Андре Ромелл Янг, более известный под своим сценическим именем Доктор Дре (Dr. Dre), попал в реанимацию лос-анджелесского медицинского центра с аневризмой головного мозга. Об этом сообщило издание TMZ.

55-летний музыкант, перепугавший своих фанатов, уже опубликовал в соцсетях сообщение о том, что он идет на поправку и вскоре надеется вернуться домой. Рэпер поблагодарил всех «за любовь и поддержку». Врачи пока не знают, что спровоцировало кровоизлияние, и проводят обследование.

В настоящее время Доктор Дре после 24 лет брака разводится со своей женой Николь, которая требует от бывшего мужа алименты в размере двух миллионов долларов ежемесячно. Адвокаты рэпера, который и так оплачивает все ее расходы, стараются доказать суду абсурдность ее претензий.

Доктор Дре в 2019 году был признан экспертами журнала Forbes самым богатым музыкантом десятилетия. Его состояние оценивалось в 950 миллионов долларов. Помимо успешной карьеры в шоу-бизнесе рэпер и продюсер владеет также владеет 20% акций производителя аудиооборудования Beats Electronics. В 2014 году он продал основанную им компанию, производящую наушники и прочую музыкальную технику, компании Apple.

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