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Шоу-бизнес

Как сестры: знаменитая супермодель и ее 74-летняя мать впечатлили стройными фигурами

8:57 6 января 2021
Полина Поризкова

Знаменитая американская супермодель чешского происхождения Полина Поризкова продемонстрировала, что своей эффектной фигурой она в первую очередь обязана хорошим генам. 55-летняя модель опубликовала в Instagram селфи со своей матерью Анной, которой скоро исполнится 75 лет. Обе женщины стоят перед зеркалом, обнажив накачанный брюшной пресс.

Подписчики отметили, что Полина и Анна выглядят, как сестры. «Твоя мать — потрясающая», — написала в комментариях кинозвезда Шэрон Стоун, которая в свои и сама в свои 62 года выглядит великолепно.

Поризкова призналась, что мама для нее — источник вдохновения, хотя отношения у них были довольно сложными. Она также отметила, что Анна после 70 лет нашла новую любовь и снова вышла замуж.

Полина Поризкова родилась в Чехословакии в 1965 году. В 1968 году после событий «Пражской весны» и ввода в страну советских войск ее родители выехали в Швецию, оставив малолетнюю дочь на попечение бабушки. Самой Полине удалось уехать из Чехословакии только спустя семь лет при содействии шведского премьер-министра Улофа Пальме. Карьеру модели она начала в Париже в 1980-е годы. Была замужем за музыкантом и актером Риком Окасеком — лидером группы The Cars, который скончался в 2019 году.

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