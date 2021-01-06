«Выдыхай»: Ольга Бузова поразила подписчиков выпирающими ребрами

Фолловеры тусовщицы и певицы Ольги Бузовой, отдыхающей на Мальдивах и считающей свою фигуру идеальной, продолжают засыпать ее советами поправиться, особо обращая внимание на выпирающие ребра девушки.

На одном из последних фото, которое Бузова выложила Instagram, она позирует в купальнике возле пальмы и, похоже, глубоко вдохнув. Посетовав на дождливую погоду, которая несколько дней удерживается на Мальдивах, певица написала, что идет «кушать и на спа».

На ее выпирающие ребра тут же отреагировали подписчики, одна из которых посоветовала певице «выдыхать».

Ранее подписчики тусовщицы посетовали на слишком худые ноги Бузовой и вновь посоветовали ей поправиться.

Фото Ольги Бузовой из социальных сетей.

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