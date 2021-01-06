«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун), которая уже дала первый концерт в 2021 году, серьезно разозлила одну из своих подписчиц в соцсети.

Как ни странно, но поводом для злости стали уже привычные образы эпатажной певицы.

Неизвестная прокляла исполнительницу, пожелав ей «гореть в аду».

В ответ в stories Instagram MARUV призвала избавляться от агрессии в спортзалах, а не в соцсетях.

«Мира и любви вам», — пожелала она.

Напомним, ранее Корсун высмеяли за однотипные наряды и даже «выгнали» из Москвы.



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