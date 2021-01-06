Куму Порошенко в халате назвали иконой стиля

Народная артистка Украины Оксана Билозир снова поразила поклонников нежным образом. Судя по кадрам, опубликованным 63-летней певицей в Facebook, она занята в съемках клипа во Львове.

В этот раз в кадре она одета в голубой шелковый халат, под которым может скрываться концертный наряд (либо же его еще готовят).

При этом прическа исполнительницы выглядит как всегда безукоризненно.

«Работаем…Продолжение следует», — прокомментировала фото Билозир.

В комментариях поклонники не поскупились на комплименты, назвав любимую певицу «иконой стиля» и «настоящей трудяжкой».

Напомним, в ноябре певица подчеркнула точеную фигуру белым кружевным нарядом, напоминающим свадебный.

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