Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

Известный украинский репер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на колонну автомобилей «скорой помощи», которые направлялись в центр Киева — на площадь Леси Украинки.

Потапенко даже выложил видео в stories своего Instagram.

Его же показал и ресурс Киев Оперативный, предположив вначале, что это может быть протестной акцией медиков.

Однако впоследствии издание уточнило — спецавтомобили собирали у стен Киевской областной администрации для дальнейшей передачи их в больницы столичной области.

Напомним, с 8 января в Украине вводится локдаун с целью подготовки медицинских учреждений к росту количества пациентов с COVID-19.

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