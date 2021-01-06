Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве
Известный украинский репер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) отреагировал на колонну автомобилей «скорой помощи», которые направлялись в центр Киева — на площадь Леси Украинки.
Потапенко даже выложил видео в stories своего Instagram.
Его же показал и ресурс Киев Оперативный, предположив вначале, что это может быть протестной акцией медиков.
Однако впоследствии издание уточнило — спецавтомобили собирали у стен Киевской областной администрации для дальнейшей передачи их в больницы столичной области.
Напомним, с 8 января в Украине вводится локдаун с целью подготовки медицинских учреждений к росту количества пациентов с COVID-19.842
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