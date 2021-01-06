28.22 / 28.46 34.41 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович показала страстное фото с Павлом Прилучным

14:29 6 января 2021
Мирослава Карпович

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которая чуть ли не ежедневно проведывала актера Павла Прилучного в больнице, куда он попал после драки в ночном клубе, выложила в сеть очень эмоциональное черно-белое фото .

А в комментарии, которым сопровождается фотография в Instagram, Карпович сообщила о… старте спектакля, в котором они играют вместе с Павлом Прилучным.

Напомним, что летом прошлого года Мирославу Карпович заметили в загородном особняке Павла Прилучного, который жил там ранее вместе с супругой Агатой и детьми.

Кстати, недавно Агата Муцениеце с детьми отдыхала на Мальдивах — она выложила в соцсети свое фото в белом платье и с букетом цветов, на что тут же отреагировали подписчики, предположив, что оно свадебное.

Фото Мирославы Карпович из социальных сетей.

118

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

«Постарела уже, видно»: игривая Настя Каменских нарвалась на «комплимент»

«Постарела уже, видно»: игривая Настя Каменских нарвалась на «комплимент»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер