Мирослава Карпович показала страстное фото с Павлом Прилучным

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которая чуть ли не ежедневно проведывала актера Павла Прилучного в больнице, куда он попал после драки в ночном клубе, выложила в сеть очень эмоциональное черно-белое фото .

А в комментарии, которым сопровождается фотография в Instagram, Карпович сообщила о… старте спектакля, в котором они играют вместе с Павлом Прилучным.

Напомним, что летом прошлого года Мирославу Карпович заметили в загородном особняке Павла Прилучного, который жил там ранее вместе с супругой Агатой и детьми.

Кстати, недавно Агата Муцениеце с детьми отдыхала на Мальдивах — она выложила в соцсети свое фото в белом платье и с букетом цветов, на что тут же отреагировали подписчики, предположив, что оно свадебное.

Фото Мирославы Карпович из социальных сетей.

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