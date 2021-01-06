Мирослава Карпович показала страстное фото с Павлом Прилучным
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которая чуть ли не ежедневно проведывала актера Павла Прилучного в больнице, куда он попал после драки в ночном клубе, выложила в сеть очень эмоциональное черно-белое фото .
А в комментарии, которым сопровождается фотография в Instagram, Карпович сообщила о… старте спектакля, в котором они играют вместе с Павлом Прилучным.
Напомним, что летом прошлого года Мирославу Карпович заметили в загородном особняке Павла Прилучного, который жил там ранее вместе с супругой Агатой и детьми.
Кстати, недавно Агата Муцениеце с детьми отдыхала на Мальдивах — она выложила в соцсети свое фото в белом платье и с букетом цветов, на что тут же отреагировали подписчики, предположив, что оно свадебное.
Фото Мирославы Карпович из социальных сетей.118
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