«Ноги Светланы начинаются от ушей Нателлы»: Лобода выделилась на контрастном фото
Продюсер скандальной певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина повеселила своих подписчиков в Instagram совместными фото с «подопечной».
В кадре они стоят обнявшись, поэтому существенная разница в росте женщин еще больше бросилась в глаза.
Другие же пользователи сети обратили внимание на «мужской» наряд Крапивиной — брюки, блузку и черный галстук, назвав ее «мальчиком».
Напомним, накануне Нателла Крапивина опубликовала в соцсетях философский пост, который в сети восприняли как прощание с певицей.
Фото Instagram Светланы Лободы
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