«Ноги Светланы начинаются от ушей Нателлы»: Лобода выделилась на контрастном фото

Продюсер скандальной певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина повеселила своих подписчиков в Instagram совместными фото с «подопечной».

В кадре они стоят обнявшись, поэтому существенная разница в росте женщин еще больше бросилась в глаза.

Другие же пользователи сети обратили внимание на «мужской» наряд Крапивиной — брюки, блузку и черный галстук, назвав ее «мальчиком».

Напомним, накануне Нателла Крапивина опубликовала в соцсетях философский пост, который в сети восприняли как прощание с певицей.

Фото Instagram Светланы Лободы



152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter