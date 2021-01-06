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Шоу-бизнес

«Ноги Светланы начинаются от ушей Нателлы»: Лобода выделилась на контрастном фото

14:47 6 января 2021
Светлана Лобода

Продюсер скандальной певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина повеселила своих подписчиков в Instagram совместными фото с «подопечной».

В кадре они стоят обнявшись, поэтому существенная разница в росте женщин еще больше бросилась в глаза.

Другие же пользователи сети обратили внимание на «мужской» наряд Крапивиной — брюки, блузку и черный галстук, назвав ее «мальчиком».

Напомним, накануне Нателла Крапивина опубликовала в соцсетях философский пост, который в сети восприняли как прощание с певицей.

Фото Instagram Светланы Лободы

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