28.21 / 28.45 34.41 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Популярная российская телеведущая слегла с коронавирусом

15:26 6 января 2021
Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая собралась с мужем в Дубай, узнала, что у нее — коронавирус.

Результат ПЦР-теста Кудрявцева выложила на своей страничке в Instagram.

Как сообщает «МК», первой в семье телеведущей заболела дочь Маша — это случилось незадолго до новогодних праздников. Потом недомогание почувствовала и сама Кудрявцева. В связи с этим семья отменила встречу с родственниками и не отмечала Новый год.

А в день вылета в Объединенные Арабские Эмираты телеведущая получила позитивный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее Кудрявцева, у которой дочь слегла с высокой температурой, спрашивала у подписчиков, что они делают в такой ситуации.

Фото Леры Кудрявцевой из социальных сетей.

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович показала страстное фото с Павлом Прилучным

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер