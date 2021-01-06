Популярная российская телеведущая слегла с коронавирусом

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая собралась с мужем в Дубай, узнала, что у нее — коронавирус.

Результат ПЦР-теста Кудрявцева выложила на своей страничке в Instagram.

Как сообщает «МК», первой в семье телеведущей заболела дочь Маша — это случилось незадолго до новогодних праздников. Потом недомогание почувствовала и сама Кудрявцева. В связи с этим семья отменила встречу с родственниками и не отмечала Новый год.

А в день вылета в Объединенные Арабские Эмираты телеведущая получила позитивный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее Кудрявцева, у которой дочь слегла с высокой температурой, спрашивала у подписчиков, что они делают в такой ситуации.

Фото Леры Кудрявцевой из социальных сетей.

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter