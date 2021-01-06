"Невыездной" Павел Деревянко таки улетел на отдых за границу благодаря влиятельным друзьям

Российскому актеру Павлу Деревянко, который был «невыездным» из-за долгов, удалось уехать за границу и теперь он отдыхает на Мальдивах.

В своем Instagram он постит мальдивское фото дочки. А Telegram-канал «НеМалахов» публикует признание актера, что уехать за рубеж ему помогли друзья, «порешавшие» вопросы «на высоком уровне» буквально за день. «К счастью, у нас это возможно», — радуется Деревянко.

Кстати, невыездным Павел Деревянко стал из-за неуплаты налога на машину, а также неоплаченные штрафы за превышение скорости.

В конце прошлого года стало известно, что Деревянко ушел от Дарьи Мясищевой, с которой они прожили около 10 лет и воспитывали двух дочерей.

Фото Павла Деревянко из социальных сетей.

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