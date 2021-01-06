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Шоу-бизнес

"Клад, а не мужчина": DZIDZIO покорил фолловеров пампушками собственного приготовления

17:21 6 января 2021
DZIDZIO

Известный украинский артист Михайло Хома, известный как DZIDZIO, показал, как накануне Щедрого вечера готовит пампушки, и пригласил всех желающих отведать свое произведение.

DZIDZIO ловко раскатывал тесто, жарил пампушки в масле, а затем посыпал их сахарной пудрой. Все движения музыканта были ловкими. Видно, что он уже не раз занимался приготовлением любимой выпечки. Судя по постам в соцсети, артист любит сладкое.

Подписчики оценили кулинарные способности певца. Им понравился результат. Многие просили рецепт пампушек и интересовались, неужели и тесто готовил мужчина сам.

Напомним, недавно DZIDZIO стал обладателем шикарного перстня. Украшением он похвастался в соцсети.

Фото Instagram/dzidzio

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