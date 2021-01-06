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Шоу-бизнес

Асмус рассмешили нелепые слухи в СМИ о дне рождения ее дочери

21:01 6 января 2021
Асмус с дочкой

Российская актриса Кристина Асмус, отметившая день рождения дочери Анастасии, прокомментировала в Instagram информацию росСМИ о том, что на празднике якобы не было отца Насти Гарика Харламова.

«А давайте поможем СМИ с фантазией и накидаем свои варианты заголовков, почему Гарик якобы не был на дне рождения дочки», — предложила актриса.

В Instagram-аккаунте Асмус масса снимков с праздника. Видно, что поздравить Настю с 7-летием пришли бабушки, дедушки, тетя, друзья семьи и маленькие друзья девочки.

Вместе со всеми веселился и отец Насти Гарик Харламов.

Под постом актрисы появились шутливые комментарии и варианты подписчиков.

Напомним, шоумен Гарик Харламов частенько высмеивает сюжеты шоу «Давай поженимся». А перед Новым годом комик сделал микс из шоу Ларисы Гузеевой и недавнего интервью Дмитрия Гордона.

Фото Instagram/asmuskristina

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