"Не могла себе представить": жена Винника трогательно поблагодарила фолловеров за поздравления в день рождения

Супруга популярного певца Олега Винника Таисия Сватко поблагодарила своих поклонников за теплые слова в ее день рождения и опубликовала яркое новогоднее фото.

«Благодарю каждого из вас, что не прошли мимо моего скромного праздника! Я и представить себя не могла, что придет время, когда я не смогу каждого отблагодарить лично за теплые поздравления, за драгоценное внимание ко мне. Я почувствовала такую ​​любовь и уважение!!!» — написала Таюне.

Актриса поздравила своих фанатов с Рождеством Христовым, пожелала Божьей благодати, здоровья и счастья.

В ответ почитатели творчества Таюне снова оставили массу комплиментов и теплых слов в ее аккаунте.

Напомним, Таюне умилительно отреагировала на поздравление своего супруга, чем вызвала ревность его поклонниц.

Фото Instagram/taunetaisia

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