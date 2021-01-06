28.21 / 28.46 34.41 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Не могла себе представить": жена Винника трогательно поблагодарила фолловеров за поздравления в день рождения

22:46 6 января 2021
Таисия Сватко

Супруга популярного певца Олега Винника Таисия Сватко поблагодарила своих поклонников за теплые слова в ее день рождения и опубликовала яркое новогоднее фото.

«Благодарю каждого из вас, что не прошли мимо моего скромного праздника! Я и представить себя не могла, что придет время, когда я не смогу каждого отблагодарить лично за теплые поздравления, за драгоценное внимание ко мне. Я почувствовала такую ​​любовь и уважение!!!» — написала Таюне.

Актриса поздравила своих фанатов с Рождеством Христовым, пожелала Божьей благодати, здоровья и счастья.

В ответ почитатели творчества Таюне снова оставили массу комплиментов и теплых слов в ее аккаунте.

Напомним, Таюне умилительно отреагировала на поздравление своего супруга, чем вызвала ревность его поклонниц.

Фото Instagram/taunetaisia

140

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

Светлана Лобода

«Ноги Светланы начинаются от ушей Нателлы»: Лобода выделилась на контрастном фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер