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Шоу-бизнес

«Зашла посмотреть на "стерву-разлучницу"»: жена Петросяна с подписчицей раскрыли заговор

8:22 7 января 2021
Брухунова

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, вернувшаяся с «девичника» в Питере, поздравила своих подписчиков с Рождеством.

Вместе с поздравлением молодая женщина опубликовал фото, на котором она выглядит очень привлекательно.

Фолловеры снимок оценили и наградили Брухунову яркими эпитетами.

Одна из подписчиц призналась Татьяне, что после того как зашла на страницу Брухуновой «посмотреть на стерву-разлучницу», ее мнение о молодой женщине изменилось кардинально. Подписчица призналась, что нашла много интересных историй и полезной информации, которая «классно подавалась аудитории».

Кроме того, даже мама этой подписчицы, многолетняя поклонница Елены Степаненко, экс-жены Петросяна, также признала, что Брухунова — «милая и хорошая девочка» и зря ее поливают грязью в некоторых шоу на телевидении.

Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян воспитывают сына Вагана. Мальчик родился в марте 2020 года в одном из наиболее престижных медицинских центров Дубая.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что в семье юмориста вскоре может появиться второй малыш.

Фото instagram.com/bruhunova/

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