«Дочка что-то грустная»: видео «воссоединения» Асмус и Харламова опечалило зрителей
Кристина Асмус рассказала, как за очень короткое время организовала праздник в день рождения дочери Анастасии.
По словам актрисы, на день рождения Насти у родителей были совсем другие планы, но 3 января вечером девочка передумала и Асмус пришлось «бросить все силы и организовать праздник в ресторане с гостями, декорациями, тортом на заказ и шоу-программой».
«Но когда любишь и очень хочешь порадовать, нет ничего невозможного! Правильно говорят: кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет возможности», — написала актриса, уточнив, что бывшего мужа она «специально прифотошопила на видео, чтобы у СМИ больше не было вопросов».
Фанаты отметили, что родители не зря старались и праздник получился на славу.
Но все же, несмотря на всеобщее веселье, глаза у маленькой Насти были очень грустные.
Напомним, о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно летом прошлого года. Комик якобы уже сделал предложение другой актрисе.
Фото Instagram/asmuskristina
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