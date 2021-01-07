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Шоу-бизнес

«Дочка что-то грустная»: видео «воссоединения» Асмус и Харламова опечалило зрителей

9:27 7 января 2021
день рождения

Кристина Асмус рассказала, как за очень короткое время организовала праздник в день рождения дочери Анастасии.

По словам актрисы, на день рождения Насти у родителей были совсем другие планы, но 3 января вечером девочка передумала и Асмус пришлось «бросить все силы и организовать праздник в ресторане с гостями, декорациями, тортом на заказ и шоу-программой».

«Но когда любишь и очень хочешь порадовать, нет ничего невозможного! Правильно говорят: кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет возможности», — написала актриса, уточнив, что бывшего мужа она «специально прифотошопила на видео, чтобы у СМИ больше не было вопросов».

Фанаты отметили, что родители не зря старались и праздник получился на славу.

Но все же, несмотря на всеобщее веселье, глаза у маленькой Насти были очень грустные.

Напомним, о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова стало известно летом прошлого года. Комик якобы уже сделал предложение другой актрисе.

Фото Instagram/asmuskristina




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