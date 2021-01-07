«Квартал 95» признал свои ошибки

Артисты «Квартала 95», новогоднее выступление которых зрители приняли без особого восторга, поблагодарили своих фанатов за поддержку, понимание и неравнодушие.

«Спасибо за ваши искренние улыбки, за смех, за ваше понимание и огромную поддержку. Мы чувствуем это, ведь все, что мы делаем — это для вас и ради вас. И, если допускаем ошибки, благодаря вам мы стараемся их исправить, и стать еще лучше и ближе к своему зрителю. Спасибо, что указываете нам на них. Ваше неравнодушие — великая сила, стимул для развития. И сейчас мы те, кто мы есть, только благодаря вам», — написали актеры.

Они еще раз напомнили, что зрители — это самое большое достояние артистов.

Напомним, в последнее время «Квартал 95» стал терять свою популярность. Многие шутки «квартальцев» вызывали непонимание и даже гнев публики.

Фото Instagram/kvartal95official

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