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Шоу-бизнес

Любовница Тарзана со своим откровенным фото покрасовалась в TikTok

12:16 7 января 2021
Тарзан и Шульженко

Российская актриса Анастасия Шульженко, из-за которой в семье певицы Наташи Королевой возник грандиозный скандал на грани развода, продолжает вести активную жизнь в соцсетях.
В Instagram она опубликовала необычное фото и призналась, что зарегистрировалась в сети ТикТок.

«Не знаю зачем я зарегистрировалась в #tiktok, тиктокер из меня ещё хуже, чем блогер. Ну пусть будет», — написала она.

Напомним, Шульженко активно рассказывала в сети подробности своих отношений с Тарзаном. Она также стала героиней телешоу, в которых поведала о себе и муже Королевой, а также «прошлась» по самой Наташе.

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