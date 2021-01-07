«Лошадиная улыбка» спровоцировала певицу Валерию на язвительный ответ

Ставшая бабушкой в первый день Нового года, российская певица Валерия опубликовала в Instagram фото на фоне новогодней елки и поздравила подписчиков с Рождеством.

«С наступающим праздником Рождества Христова, дорогие мои православные подписчики !!! Любви вам, мира и здоровья!!! Давайте быть добрее и милосерднее друг к другу!!!», — написал артистка.

Кроме теплых поздравлений и пожеланий здоровья, добра, любви, некоторые из фолловеров Валерии оставили на ее странице грубое замечание по поводу ее улыбки. Певица не осталась в долгу, наградив хама «куриными мозгами», которые, по ее мнению хуже «лошадиной улыбки».

Еще один из комментаторов совсем не толерантным тоном поинтересовался, почему Валерия не присутствовала в роддоме 1 января, когда на свет появилась ее внучка Селин.

В ответ певица, отметив требовательный тон, посетовала, что коронавирус сильно влияет на психику людей.

Напомним, 1 января в семье сына Валерии Арсения родилась девочка. Молодой отец присутствовал при родах жены и вел себя очень ответственно, чем растрогал свою маму.

Фото Instagram/valeriya

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