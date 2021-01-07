28.20 / 28.46 34.36 / 34.85
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Лошадиная улыбка» спровоцировала певицу Валерию на язвительный ответ

12:35 7 января 2021
Валерия

Ставшая бабушкой в первый день Нового года, российская певица Валерия опубликовала в Instagram фото на фоне новогодней елки и поздравила подписчиков с Рождеством.

«С наступающим праздником Рождества Христова, дорогие мои православные подписчики !!! Любви вам, мира и здоровья!!! Давайте быть добрее и милосерднее друг к другу!!!», — написал артистка.

Кроме теплых поздравлений и пожеланий здоровья, добра, любви, некоторые из фолловеров Валерии оставили на ее странице грубое замечание по поводу ее улыбки. Певица не осталась в долгу, наградив хама «куриными мозгами», которые, по ее мнению хуже «лошадиной улыбки».

Еще один из комментаторов совсем не толерантным тоном поинтересовался, почему Валерия не присутствовала в роддоме 1 января, когда на свет появилась ее внучка Селин.

В ответ певица, отметив требовательный тон, посетовала, что коронавирус сильно влияет на психику людей.

Напомним, 1 января в семье сына Валерии Арсения родилась девочка. Молодой отец присутствовал при родах жены и вел себя очень ответственно, чем растрогал свою маму.

Фото Instagram/valeriya

787

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Королева с сыном

«Вот это Дева Мария»: Лолита не смогла сдержать эмоций от рождественского фото Наташи Королевой

артисты

«Квартал 95» признал свои ошибки

Мурат Налчаджиоглу

Дочь Ани Лорак станцевала тверк с отцом

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер