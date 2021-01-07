Анимированная Оксана Марченко «вжарила рок» в церкви

Украинская телеведущая Оксана Марченко, которая часто проводит время с женой своего сына Богдана, опубликовала на YouTube видеопоздравление с Рождеством.

Ролик Марченко назвала «Паломница». В нем показано, что в храм стремятся люди во все времена и всех сословий — и простолюдинка, идущая пешком, и знатная дама, которую везет карета, запряженная лошадьми, и современная женщина, едущая на автомобиле. У всех героинь лицо Оксаны Марченко.

Видеоролик сопровождает приятная музыка. Когда героиня входит в церковь, рок-гитара начинает звучать все сильнее.

«Я желаю тебе в Новом году большого счастья, а большое счастье может прийти только к тому человеку, у которого есть вера, ведь Бог расширяет душу настолько, что она может вместить самое невместимое фантастическое количество счастья! Без него это невозможно. Поэтому я желаю тебе идти по этой дороге, преодолевать трудности, терпеть, смиряться, учиться прощать, учиться любить и верить! Никакая дорога не бывает легкой, тем более эта. К тому же она единственная выводит из лабиринта, ведь все остальные ведут в пропасть. Рано или поздно мы все становимся паломниками и странниками. Поэтому не удивляйся, если однажды ты встретишь и меня с зажженной свечой. Счастливого тебе Рождества», — так поздравила Марченко со светлым праздником Рождества.

Напомним, недавно невестка Марченко Екатерина сделала селфи со свекровью в новогодне-рождественском интерьере, а также выложила снимок с мужем на фоне карпатского леса.

Фото viva.ua/f

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