Муж Заворотнюк попал на «полные страсти» фото

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, вынужден много работать, чтобы оплачивать лечение жены, у которой диагностировали онкозаболевание. Он постоянный участник ледовых шоу фигуристки Татьяны Навки.

Об очередном ярком проекте Навка сообщила у себя в Instagram-аккаунте и опубликовала сказочные фото.

В новогодние и рождественские праздники группа Навки порадовала зрителей спектаклем «Спящая Красавица. Легенда двух королевств». В нем Чернышев сыграл роль Эриана.

Петр Чернышев — знаменитый тренер, хореограф и фигурист. Пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов.

Спортсмен родился 6 февраля 1971 года в Ленинграде в семье инженеров. Его дедушка Петр, в честь которого назвали фигуриста, — четырехкратный победитель чемпионата СССР по фигурному катанию. С 6 лет Петя начал заниматься фигурным катанием.

Сначала Петр выступал как одиночник, но после травмы вынужден был уйти в спортивные танцы. Он уехал в США и получил там грин-карту. В Лейк-Плэсиде Чернышев тренировался в международной школе Натальи Дубовой, выпускницей которой была его сегодняшняя партнерша по ярким шоу Татьяна Навка.

Актриса Анастасия Заворотнюк стала второй женой Чернышова. Их официальное знакомство состоялось на съемках передачи «Ледниковый период», где Анастасия была ведущей, а Петр — участником.

В 2008 году пара расписалась в одном из загсов Москвы, после чего церемония венчания состоялась в Крыму. У Заворотнюк и Чернышева родилась дочь.

Сейчас Петр Чернышев выступает в составе труппы Татьяны Навки. Гонорар артиста за один выход на каток составляет 100 тысяч рублей, тогда как поездки за рубеж исчисляются сотнями тысяч долларов.

После того, как Анастасия Заворотнюк тяжело заболела, у нее диагностировали рак мозга, Чернышов приостановил концертную деятельность. Но затем снова вернулся на лед, чтобы содержать семью и оплачивать лечение жены.

Фото Instagram/tatiana_navka

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